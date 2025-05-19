الذهب يرتفع مع ضعف الدولار وتهديدات ترامب بالرسوم الجمركية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، مع تراجع الدولار وتجدد التوترات التجارية عقب تأكيد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت على تهديدات الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية، وهو ما غذى الطلب على الملاذ الآمن.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% ليصل إلى 3223.55 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 02:15 بتوقيت غرينتش. كما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1.3% لتصل إلى 3228.70 دولاراً.

وانخفض الذهب أكثر من 2% يوم الجمعة وسجل أسوأ أسبوع له منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 مع تزايد الرغبة في المخاطرة بسبب اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وهبط الدولار بنسبة 0.3% اليوم الاثنين، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أرخص لحاملي العملات الأجنبية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقابلات تلفزيونية يوم أمس الأحد، إن ترامب سيفرض رسوما جمركية بالمعدل الذي هدد به الشهر الماضي على شركاء التجارة الذين لا يتفاوضون "بحسن نية" على الصفقات.

ويميل الذهب، الذي كان يُعتبر تقليدياً ملاذاً آمناً خلال حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 32.42 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 0.3% إلى 990.71 دولاراً، وزاد البلاديوم 0.5% إلى 965.23 دولاراً.