الذهب يرتفع مع ضعف الدولار وتصاعد توترات المنطقة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس، مدعومة بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط وضعف الدولار.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% ليصل إلى 3,372.46 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 02:02 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1.5% لتصل إلى 3,393 دولارًا.

وانخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في شهرين تقريبا، مما جعل السبائك المقومة بالدولار أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا، إن ضعف مؤشر الدولار يعمل كمحفز قوي، مضيفا أن الذهب يواجه مقاومة عند 3346 دولاراً، وأن الاختراق الصعودي أثار عمليات شراء فنية.

وساعدت المخاطر الجيوسياسية المتزايدة على دعم الأصول الآمنة، حيث أعلن الرئيس دونالد ترامب يوم الأربعاء أن الموظفين الأميركيين يتم نقلهم من الشرق الأوسط بسبب المخاطر الأمنية المتزايدة وسط تصاعد التوترات مع إيران.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 36.33 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1265.32 دولاراً، لكنه لا يزال يحوم قرب أعلى مستوى في أكثر من أربع سنوات، في حين انخفض البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1068.97 دولاراً.