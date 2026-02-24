الذهب يرتفع مع صعود الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، يوم الثلاثاء، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و في اربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 1.120 مليون دينار، وسعر الشراء 1.116 مليون، فيما سجلت الأسعار يوم أمس الاثنين 1.104 مليون دينار .

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 1.090 مليون دينار، وبلغ سعر الشراء 1.086 مليون دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 1.120 مليون دينار، و 1.130 مليون، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.090 مليون دينار و 1.100مليون دينار.

أما أسعار الذهب في اربيل فقد سجلت ارتفاعا ايضا، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 1.178 مليون دينار، وعيار 21 بيع 1.125 مليون، وعيار 18 بيع 965 ألف دينار.

ويُسعر الذهب لدى الصاغة في عملية حسابية يدخل فيه سعر الأونصة عالميا مع سعر الدولار محليا.

يذكر أن أسعار صرف الدولار الأميركي شهدت، صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان ارتفاعا.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت، صباح اليوم، في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 153300 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت يوم أمس الاثنين 152800 دينار عراقي مقابل 100 دولار.