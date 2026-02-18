الذهب يرتفع مع صعود الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، يوم الأربعاء، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد بشكل طفيف، و في اربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 1.050 مليون دينار، وسعر الشراء 1.046 مليون، فيما سجلت أمس الثلاثاء 1.048 مليون دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 1.020 مليون دينار، وبلغ سعر الشراء 1.016 مليون دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 1.050 مليون دينار، و 1.060 مليون، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.020 مليون دينار و 1.030 مليون دينار.

أما أسعار الذهب في اربيل فقد سجلت ارتفاعا ايضا ، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 1.112مليون دينار، وعيار 21 بيع 1.063 مليون، وعيار 18 بيع 910 آلاف دينار.

وارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، في وقت سابق من صباح اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة بغداد، وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 151750 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الثلاثاء 151500 دينار مقابل 100 دولار.