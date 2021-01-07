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الذهب يرتفع مع زيادة آمال التحفيز الامريكي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-07T09:36:59+0000
الذهب يرتفع مع زيادة آمال التحفيز الامريكي

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، إذ عزز اكتساح ديمقراطي لانتخابات إعادة في ولاية جورجيا التوقعات بتحفيز أمريكي إضافي، على الرغم من أن صعود عوائد سندات الخزانة كبح المعدن الأصفر عندما يقل عن أعلى مستوى في شهرين الذي بلغه في الجلسة السابقة.

وتقدم الذهب في المعاملات الفورية إلى أكثر من 1900  دولار الأونصة خلال الجلسة. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1%  إلى 1927 دولارا.

وانخفضت الأسعار إلى أكثر من 2% بعد أن بلغت أعلى مستوى منذ التاسع من نوفمبر تشرين الثاني أمس الأربعاء، إذ قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات ما يزيد عن 1% للمرة الأولى منذ مارس آذار.

وارتفعت توقعات التضخم في الولايات المتحدة ترقبا لمزيد من التحفيز بعد أن فاز الديمقراطيون بالسيطرة على مجلس الشيوخ بعد انتصار في انتخابات إعادة على مقعدين في جورجيا.

ويعتبر الكثير من المستثمرين المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة وهما ما يخشى المستثمرون أن ينتجا عن إجراءات التحفيز الأكبر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة  إلى أكثر من 27 دولارا للأونصة. وارتفع البلاتين إلى 1104دولارات، بينما ارتفع البلاديوم  إلى 2454 دولارا.

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