الذهب يرتفع مع حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية

شفق نيوز/ واصل الذهب مكاسبه يوم الثلاثاء، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية في الهيمنة على المعنويات، مما عزز الطلب على الملاذ الآمن وسط مخاوف من حرب تجارية عالمية محتملة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2903.56 دولارا للأوقية بحلول الساعة 03:01 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.6 بالمئة إلى 2916.80 دولارا للأوقية.

وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى كابيتال كوم "يبدو أننا حصلنا على مشتريات كبيرة من جانب البنوك المركزية، ولدينا أيضًا هذا النقص المحتمل في أوروبا على أساس أنه يبدو أن هناك اندفاعًا للحصول على الذهب في الولايات المتحدة ، لتجنب التعريفات الجمركية المحتملة".

وقال الرئيس الأمريكي يوم الجمعة إنه طلب من فريقه النظر في الرسوم الجمركية على كل دولة تفرض أي رسوم على الولايات المتحدة،

منذ توليه منصبه، فرض ترامب تعريفات جمركية بنسبة 10% على الواردات الصينية، وأعلن وأجل فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على السلع من المكسيك والواردات غير المرتبطة بالطاقة من كندا، وحدد موعدًا لفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب الألمنيوم، ويخطط لفرض تعريفات متبادلة على جميع الدول التي تفرض ضرائب على الواردات الأميركية.

ومن المقرر أن يتحدث مسؤولان من بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم لتقديم المزيد من الأفكار حول مسار السياسة النقدية.

رفعت شركة جولدمان ساكس توقعاتها لسعر الذهب إلى 3100 دولار للأوقية من 2890 دولارا للأوقية بحلول نهاية عام 2025 على خلفية الطلب الأعلى من البنوك المركزية.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 32.30 دولارا للأوقية. وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 981.86 دولارا، وصعد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 974.75 دولارا.