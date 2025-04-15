الذهب يرتفع مع تأثر الأسواق بعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية

شفق نيوز/ ارتفع الذهب يوم الثلاثاء، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن خطط ترامب بشأن الرسوم الجمركية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 3,221.70 دولارًا للأوقية (الأونصة)، اعتبارًا من الساعة 02:45 بتوقيت غرينتش. وكان الذهب قد سجل أعلى مستوى قياسي له عند 3,245.42 دولارًا يوم الاثنين.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلى 3237.60 دولار.

وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي جي: "يواصل الذهب ارتفاعه اليوم... مع استمرار طلب المستثمرين على الأصول الدفاعية للتخفيف من تقلبات المحفظة الاستثمارية، حيث يبدو أن الولايات المتحدة تمهد الطريق لمزيد من الرسوم الجمركية".

وقال ترامب يوم الأحد إنه سيعلن عن معدل الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات المستوردة خلال الأسبوع المقبل، مما أبقى المشاركين في السوق على حافة الهاوية.

وطالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية لفترة أطول، فقد يظل الذهب مدعوما.

يعتبر الذهب غير المدر للعائد بمثابة تحوط تقليدي ضد حالة عدم اليقين العالمية والتضخم، كما يميل إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن الاستثمارات في صناديق الذهب المتداولة في البورصة الصينية المدعومة فعليا حتى الآن هذا الشهر تجاوزت تلك الخاصة بالربع الأول بأكمله وتجاوزت التدفقات التي سجلتها الصناديق المدرجة في الولايات المتحدة.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 32.22 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 952.60 دولارا، وتراجع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 949.92 دولارا.