الذهب يرتفع مع تأثر الدولار

شفق نيوز/ بلغت أسعار الذهب ذروته الاسبوعية اليوم الخميس، إذ ضغط إحراز تقدم في التوصل إلى اتفاق بشأن تحفيز مالي في الولايات المتحدة على الدولار، بينما تلقى المعدن الأصفر المزيد من الدعم بفضل تعهد الفدرالي الأميركي بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة لحين تعافي الاقتصاد.

هذا وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1869.36 دولارا للأونصة بحلول الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى في أسبوع عند 1870.11 دولارا في وقت سابق من الجلسة. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1871.60 دولارا.

وأجرى المفاوضون في الكونغرس الأميركي مناقشات أمس الأربعاء بشأن تفاصيل مشروع قانون مساعدات بقيمة 900 مليار دولار لتخفيف تداعيات كوفيد-19 من المتوقع أن يشمل صرف شيكات للتحفيز بقيمة تتراوح بين 600 و700 دولار وتمديد إعانات بطالة، مما دفع الدولار لأدنى مستوى في أكثر من عامين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4% إلى 25.44 دولار للأونصة. وربح البلاتين 0.8% إلى 1042.53 دولار وارتفع البلاديوم 0.6% إلى 2339.70 دولار.