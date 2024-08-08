الذهب يرتفع مع توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، الذي يعتبر ملاذا آمنا، يوم الخميس، بدعم من التوترات في الشرق الأوسط والتفاؤل المحيط بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، بينما ينتظر المتعاملون بيانات اقتصادية للحصول على أدلة على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2389.42 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:31 بتوقيت جرينتش، وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 2428.40 دولار.

وتوقعت شركات السمسرة بما في ذلك جيه بي مورجان وسيتي جروب وويلز فارجو خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/أيلول .

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية نحو 1% إلى 26.84 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين 0.1% إلى 920.40 دولارا، وزاد البلاديوم 1.2% إلى 892.75 دولارا.