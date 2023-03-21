الذهب يرتفع مع تطلع المستثمرين لإجتماع السياسة النقدية للفدرالي الامريكي

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، مع تطلع المستثمرين إلى اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي مع تنامي التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيبطئ تشديد السياسة النقدية نظرا للاضطرابات في القطاع المصرفي.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2٪ إلى 1982.59 دولارًا للأوقية اعتبارًا من 03:17 بتوقيت جرينتش، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1986.30 دولاراً.

يعتبر الذهب ملاذاً آمناً في أوقات عدم اليقين المالي ، كما أن أسعار الفائدة المنخفضة تجعل السبائك التي لا تدر عائداً أكثر جاذبية من خلال تقليل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بها.

في تعاملات متقلبة يوم أمس الاثنين، قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها منذ مارس 2022 عند 2009.59 دولارات قبل أن تتراجع ، حيث استوعب المستثمرون تأثير الإجراءات التي اتخذتها عدة بنوك مركزية لاحتواء أزمة مصرفية واستقرار الأسواق المالية العالمية.

وارتفعت أسعار الفضة الفورية 0.2 بالمئة إلى 22.57 دولارًا للأوقية ، وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 986.68 دولارًا ، وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1412.70 دولارًا.