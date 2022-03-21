الذهب يرتفع مع تصاعد الأزمة الأوكرانية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الاثنين، مدعومة بالطلب على الملاذ الآمن حيث لم تظهر الأزمة الأوكرانية أي بوادر للتراجع، رغم أن المكاسب حدتها خطة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي باتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة التضخم.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.2٪ إلى 1925.46 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 03:16 بتوقيت غرينتش، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1925.80 دولار.

ورفضت أوكرانيا، الإثنين، دعوات روسية لتسليم مدينة ماريوبول الساحلية، حيث يُحاصر السكان بقليل من الطعام والمياه والكهرباء، ولا يظهر القتال العنيف بوادر للتراجع.

ولمنع المعدن من الارتفاع أكثر، قال اثنان من صانعي السياسة الأكثر تشددًا في بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة إن البنك المركزي بحاجة إلى اتخاذ خطوات أكثر قوة لمكافحة التضخم.

تميل أسعار الفائدة المرتفعة إلى رفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب بدون فوائد.

وارتفعت أسعار الفضة الفورية 0.4٪ إلى 25.04 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.8٪ إلى 1029.65 دولارًا.