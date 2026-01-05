الذهب يرتفع مع تصاعد الطلب نحو الملاذات الآمنة

شفق نيوز- متابعة

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع تزايد إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة، عقب اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما أدى إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية عالمياً.

وبحلول الساعة 03:12 بتوقيت غرينتش، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.9% ليصل إلى 4411.14 دولاراً للأونصة، مسجلاً أعلى مستوى له في أسبوع، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الاميركي تسليم فبراير بنسبة 2.1% إلى 4419.90 دولاراً للأونصة.

وشهدت المعادن الثمينة الأخرى مكاسب قوية أيضاً، مدفوعة بحالة القلق في الأسواق العالمية، حيث ارتفعت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم بأكثر من 3% في وقت سابق من التداولات.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، يوم السبت، اعتقال مادورو في عملية أثارت جدلاً واسعاً، وسط تقارير عن سقوط قتلى مدنيين. وفي أعقاب ذلك، تولت نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز منصب الرئيس المؤقت، مؤكدة أن مادورو لا يزال الرئيس الشرعي للبلاد.

ويأتي هذا الصعود في أسعار الذهب بعد عام قوي حقق فيه المعدن الأصفر مكاسب كبيرة، مدعوماً بالتوترات الجيوسياسية، وتخفيضات أسعار الفائدة، وعمليات الشراء المكثفة من البنوك المركزية، إضافة إلى التدفقات القوية على صناديق الاستثمار المتداولة، حيث سجل الذهب مستوى قياسياً بلغ 4549.71 دولاراً للأونصة في 26 ديسمبر / كانون الأول 2025.

وفي سوق المعادن الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 4.4% ليصل إلى 75.82 دولاراً للأونصة، بعد أن أنهت عام 2025 بأكبر مكاسب سنوية في تاريخها، كما صعد البلاتين الفوري بنسبة 2.2% إلى 2190.55 دولاراً للأونصة، وارتفع البلاديوم بنسبة 1.8% ليصل إلى 1667.45 دولاراً للأونصة.