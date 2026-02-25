الذهب يرتفع مع تصاعد الطلب على الملاذات الآمنة

شفق نيوز - بغداد / اربيل

ارتفعت أسعار الذهب خلال التداولات الآسيوية، اليوم الأربعاء، مع توجه المستثمرين نحو المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل تزايد عدم اليقين بشأن سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية، بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية إبطال مجموعة من إجراءات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% ليبلغ 5181.95 دولاراً للأونصة بحلول الساعة الـ 03:53 بتوقيت غرينتش، بعدما كان قد أنهى الجلسة السابقة منخفضاً بأكثر من 1% نتيجة عمليات جني أرباح، عقب تسجيله أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.5% لتصل إلى 5200.40 دولار للأونصة.

وبدأت الولايات المتحدة، الثلاثاء، بتحصيل تعريفة استيراد عالمية مؤقتة بنسبة 10%، مع توجه لرفعها إلى 15%، ما أثار ارتباكاً في الأسواق بشأن المسار المستقبلي للسياسة التجارية.

في المقابل، أشار مسؤولان في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى عدم وجود توجه فوري لتعديل أسعار الفائدة، فيما تتوقع الأسواق تنفيذ ثلاث تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس لكل منها خلال العام الحالي.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 2.4% إلى 89.44 دولاراً للأونصة، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين مطلع الأسبوع الجاري، كما صعد البلاتين بنسبة 3.1% ليصل إلى 2234.75 دولاراً للأونصة.