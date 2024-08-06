الذهب يرتفع مع تزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء بعد تعليقات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عززت التوقعات بتخفيضات أكبر في أسعار الفائدة الأمريكية في وقت لاحق من هذا العام.

وبحلول الساعة 0354 بتوقيت جرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.1 بالمئة إلى 2408.77 دولارا للأوقية.

وهبط المعدن الأصفر إلى أدنى مستوياته منذ 26 يوليو في الجلسة السابقة، متأثرا بعمليات بيع عالمية مدفوعة بمخاوف من ركود في الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2449.50 دولارا.

وعارض صناع السياسة في البنك المركزي الأمريكي فكرة أن بيانات الوظائف الأضعف من المتوقع لشهر يوليو تعني أن الاقتصاد في حالة ركود حر، لكنهم حذروا أيضًا من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى خفض أسعار الفائدة لتجنب مثل هذه النتيجة.

ويتوقع التجار الآن 110 نقطة أساس من التيسير النقدي هذا العام من بنك الاحتياطي الفيدرالي، مع خفض بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر بنسبة تزيد عن 70٪.

ويفرض انخفاض أسعار الفائدة ضغوطا على الدولار وعوائد السندات، بينما يزيد من جاذبية السبائك التي لا تدر عائدا.

وفي الوقت نفسه، افتتحت الأسهم اليابانية على ارتفاع، مما عزز الانتعاش في أسواق الأسهم الآسيوية المتضررة، بل وأدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعضها.

أظهرت بيانات يوم الاثنين أن نشاط قطاع الخدمات الأمريكي انتعش من أدنى مستوى له منذ أربع سنوات في يوليو وسط ارتفاع في الطلبيات والتوظيف.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 27.23 دولارا للأوقية.

وصعد البلاتين 1.2 إلى 917.30 دولارا، في حين زاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 857.25 دولارا بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ أغسطس 2018 يوم الاثنين.