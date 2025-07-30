الذهب يرتفع مع ترقب قرار الفيدرالي وتراجع السندات والدولار

شفق نيوز– متابعة

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا في تداولات الأربعاء، بدعم من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية وتراجع طفيف في الدولار، وسط ترقب المستثمرين لقرار السياسة النقدية المرتقب من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في وقت لاحق اليوم.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1% ليصل إلى 3,329.27 دولارًا للأوقية، كما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة مماثلة إلى 3,326.90 دولارًا.

ورغم هذا الارتفاع، تراجعت أسعار الذهب عن أعلى مستوى لها منذ أكثر من شهر، في حين استقرت عوائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات قرب أدنى مستوى لها خلال شهر.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، رغم دعوات متكررة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفضها، بينما تتوقع الأسواق خفضًا محتملًا في سبتمبر/ ايلول.

في سياق متصل، أنهت الولايات المتحدة والصين محادثاتهما التجارية في ستوكهولم، واتفق الجانبان على السعي لتمديد هدنة الرسوم الجمركية التي تنتهي في 12 أغسطس/آب، بينما قالت واشنطن إن القرار النهائي بيد الرئيس ترامب.

كما رفع صندوق النقد الدولي، يوم أمس الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعامي 2025 و 2026 بشكل طفيف، مستندًا إلى عمليات شراء أقوى من المتوقع قبل زيادة الرسوم الأميركية في 1 أغسطس/ آب، وانخفاض متوسط الرسوم الجمركية الفعلية من 24.4% إلى 17.3%.

أما المعادن الأخرى، فقد انخفضت الفضة بنسبة 0.1% إلى 38.14 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.6% إلى 1386.31 دولارًا، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.4% إلى 1262.99 دولارًا.