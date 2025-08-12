الذهب يرتفع مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار الذهب قليلًا، اليوم الثلاثاء، بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة، مع تركيز المستثمرين على بيانات التضخم الأمريكية التي قد توضح مسار خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

سجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.2% ليصل إلى 3,350.03 دولارًا للأوقية، بحلول الساعة 01:46 بتوقيت جرينتش، بينما استقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر عند 3,402.80 دولار.

وكانت أسعار الذهب قد هبطت أمس بنسبة 1.6%، كما انخفضت العقود الآجلة بأكثر من 2% بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يتم فرض رسوم جمركية على سبائك الذهب المستوردة، ما خفف من حدة التوتر في السوق.

وتتجه الأنظار الآن إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، المقرر صدورها الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، حيث يتوقع اقتصاديون ارتفاع المؤشر الأساسي بنسبة 0.3% في يوليو، مما يرفع المعدل السنوي إلى 3%، مقارنة بالهدف البالغ 2% لدى الاحتياطي الفيدرالي.

كما لم تُظهر الأسواق رد فعل كبير على إعلان البيت الأبيض بأن ترامب وقع أمرًا تنفيذيًا يمدد فترة وقف الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات الصينية لمدة 90 يومًا أخرى.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6% إلى 37.81 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين 0.6% إلى 1,334.24 دولاراً، و البلاديوم 0.7% إلى 1,143.93 دولاراً.