الذهب يرتفع مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

شفق نيوز - بغداد / اربيل

ارتفع الذهب ،اليوم الثلاثاء ،قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من اليوم والتي قد تلقي مزيدا من الضوء على مسار أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3346.94 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 01:51 بتوقيت غرينتش. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 3355.60 دولاراً.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت بفرض رسوم جمركية 30 بالمئة على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي بدءا من الأول من أغسطس/ آب، وذلك بعد أسابيع من المفاوضات مع الشريكين التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة والتي فشلت في التوصل إلى اتفاقين تجاريين.

ويتحول تركيز المتعاملين الآن إلى بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يونيو/ حزيران المقرر صدورها الساعة الـ 12:30 بتوقيت غرينتش الثلاثاء.

وعاد ترامب الاثنين لمهاجمة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، قائلا إن أسعار الفائدة ينبغي أن تكون عند واحد بالمئة أو أقل.

ويميل الذهب، الذي غالبا ما يعتبر ملاذا آمنا خلال أوقات عدم اليقين الاقتصادي، إلى الانتعاش في ظل أسعار الفائدة المنخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 38.24 دولاراً للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول 2011 أمس الاثنين. وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1368.30 دولاراً، وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1194.52 دولاراً.