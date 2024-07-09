الذهب يرتفع مع ترقب المستثمرين لشهادة "باول"

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب قليلا، يوم الثلاثاء ،بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة، مع ترقب المستثمرين شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمام الكونجرس وبيانات التضخم في يونيو حزيران لتقييم الخطوة التالية للسياسة من جانب البنك المركزي الأمريكي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2361.77 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0208 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط أكثر من واحد بالمئة يوم الاثنين.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 2369.70 دولارا.

ومن المقرر أن يدلي باول بشهادته على مدى يومين أمام الكونجرس، بدءًا من وقت لاحق من اليوم أمام مجلس الشيوخ، ثم أمام مجلس النواب يوم الأربعاء.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 30.84 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1005.25 دولارات، وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1009.93 دولارات.