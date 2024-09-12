الذهب يرتفع مع ترقب المستثمرين بيانات أمريكية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب قليلاً، يوم الخميس، مع تركيز المتعاملين على البيانات الاقتصادية الأمريكية المقبلة التي قد تقدم مزيداً من الرؤى بشأن خفض متوقع لسعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وارتفع الذهب الفوري 0.2 في المائة إلى 2515.59 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:53 بتوقيت غرينتش. واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي عند 2543.40 دولارا.

ويركز المتداولون على مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة وطلبات البطالة الأولية، المقرر صدورها في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، بالإضافة إلى بيانات معنويات المستهلكين التي ستصدر يوم الجمعة.

ومن المرجح أن يبدأ محافظو البنوك المركزية الأميركية تخفيضات أسعار الفائدة التي طال انتظارها الأسبوع المقبل بخفض ربع نقطة مئوية؛ حيث يسعون إلى تقليل احتمالات الركود حتى مع إحجامهم عن اتخاذ إجراءات أكثر عدوانية بسبب ضغوط الأسعار الأساسية التي لا تزال سليمة.

واستقرت الفضة الفورية عند 28.68 دولارا للأوقية وارتفع البلاتين 0.9 في المائة إلى 959.95 دولارا،. وارتفع البلاديوم 1.3 في المائة إلى 1021.84 دولارا، وهو أعلى مستوى له منذ 8 يوليو/ تموز.