الذهب يرتفع مع ترقب البيانات الاقتصادية الامريكية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب قليلا، يوم الثلاثاء، مع ترقب المشاركين في السوق المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية لقياس مسار أسعار الفائدة التي سيتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا العام.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2638.09 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:42 بتوقيت جرينتش. ولم يطرأ تغير يذكر على عقود الذهب الأميركية الآجلة لتسجل 2648.60 دولارا.

وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي جي: "تمكنت أسعار الذهب من الاستقرار وسط بعض التباطؤ في الدولار الأمريكي خلال الليل، لكن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية قد يظل عائقا رئيسيا لتحقيق المزيد من المكاسب".

سجل العائد القياسي لسندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى منذ مايو/أيار 2024 يوم الاثنين بعد تقارير متضاربة حول مدى عدوانية خطط التعريفات الجمركية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عندما يتولى منصبه.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى تقرير الوظائف في الولايات المتحدة، المقرر صدوره يوم الجمعة، والذي قد يساعد في إلقاء المزيد من الضوء على مسار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وتشير أحدث توقعات البنك المركزي في ديسمبر/كانون الأول إلى التحول إلى وتيرة أكثر حذرا في خفض أسعار الفائدة هذا العام، حيث أعرب غالبية صناع السياسات عن قلقهم من إمكانية عودة التضخم.

يعتبر الذهب بمثابة تحوط ضد التضخم، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية الأصول غير ذات العائد.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 29.98 دولارا للأوقية، وهبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 931.63 دولارا، وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 919.44 دولارا.