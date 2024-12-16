الذهب يرتفع مع ترقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين، مع توقع المستثمرين خفضا محتملا لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع، مع التركيز على لغة البنك المركزي بشأن خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2652.07 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:55 بتوقيت جرينتش.

وفي الوقت نفسه، تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 2670.90 دولارا.

لقد تم تسعير خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الأسبوع بالكامل من قبل الأسواق، لذلك فإن التركيز سيكون على ما إذا كان هذا سيكون "خفضًا متشددًا"، حيث قد يمهد صناع السياسات في الولايات المتحدة الطريق لإبقاء محتمل على أسعار الفائدة حتى يناير/ كانون الثاني، بالنظر إلى التضخم فوق المستهدف، وبعض المرونة الاقتصادية وعدم اليقين بشأن سياسات ترامب في المستقبل".

ويميل الذهب غير ذو العائد المرتفع إلى التألق في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وأثناء حالة عدم اليقين الاقتصادي أو الجيوسياسي.

واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 30.54 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 922.05 دولارا، في حين ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 956.58 دولارا.