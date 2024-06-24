الذهب يرتفع مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية

شفق نيوز/ صعدت أسعار الذهب، يوم الاثنين، مع تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية، في حين يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية وتصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال الأسبوع لاستجلاء الإطار الزمني لخفض الفائدة الأميركية.

وبحلول الساعة 0155 بتوقيت غرينتش زادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2324.36 دولارا للأونصة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب أيضا 0.2 بالمئة إلى 2336.70 دولارا للأونصة.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام، وسجل في أحدث تداول 4.2496 بالمئة مما يزيد جاذبية الذهب الذي لا يدر فائدة للمستثمرين.

ويترقب المتعاملون تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل لدى المركزي الأميركي للتضخم المقرر صدوره يوم الجمعة، تلمسا لمزيد من المؤشرات على الإطار الزمني لخفض الفائدة ومقدار الخفض.

كما يترقب المستثمرون تصريحات من مسؤولي المركزي الأميركي هذا الأسبوع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 29.55 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 990.30 دولار للأوقية. ونزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 947.50 دولار للأوقية.