الذهب يرتفع مع تراجع عائد سندات الخزانة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، يوم الخميس، مع تراجع العائد على سندات الخزانة، لكن المكاسب كانت محدودة بعد أن عززت بيانات اقتصادية أمريكية قوية توقعات بمواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 03:44 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1721.19 دولاراً للأوقية (الأونصة).

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1728.50 دولاراً للأوقية.

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام بعد بلوغ أعلى مستوى خلال يوم واحد منذ 26 سبتمبر / أيلول يوم الأربعاء، في حين استقر مؤشر الدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 20.64 دولاراً للأوقية.

واستقر البلاتين عند 919.11 دولاراً للأوقية، وصعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2262.32 دولاراً للأوقية.