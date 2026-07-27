الذهب يرتفع مع تراجع النفط وترقب قرار أميركي

شفق نيوز- الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% خلال تعاملات الاثنين، مستفيدة من تراجع أسعار النفط وانخفاض الدولار الأميركي، بعد توقف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وإيران، بينما يترقب المستثمرون قرار السياسة النقدية المرتقب من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4% إلى 4110.56 دولارات للأونصة، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 1% إلى 4112.10 دولارًا للأونصة. كما تراجع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.3%، ما عزز جاذبية الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وجاءت مكاسب المعدن الأصفر بالتزامن مع هبوط أسعار النفط بأكثر من 4% عقب إعلان وقف الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما خفف من المخاوف المتعلقة بالتضخم، وأعاد اهتمام الأسواق بالأصول الآمنة.

وفي الوقت نفسه، تتجه أنظار المستثمرين إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع ترقب أي إشارات بشأن مسار السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.

كما سجلت المعادن النفيسة الأخرى مكاسب، إذ ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 2.8%، والبلاتين بنسبة 2.6%، فيما صعد البلاديوم بنسبة 2.1%.