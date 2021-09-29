سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الذهب يرتفع مع تراجع السندات الأمريكية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-29T05:49:34+0000
الذهب يرتفع مع تراجع السندات الأمريكية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع تراجع طفيف في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، لكنها استقرت بالقرب من أدنى مستوياتها في سبعة أسابيع.

وارتفع سعر الذهب الفوري 0.4 بالمئة إلى 1740.19 دولاراَ للأوقية بحلول الساعة 03:30 بتوقيت جرينتش. وتراجعت الأسعار يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى لها منذ 11 أغسطس إلى 1726.19 دولارًا.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1740.50 دولاراً للأوقية.

وقال الخبير الاقتصادي في بنك OCBC Howie Lee: "ما تراه هذا الصباح هو مجرد ارتداد تقني ... هناك حالة صعودية قليلة جدًا للذهب في الوقت الحالي".

وعلى الرغم من أن عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات قد تراجعت قليلاً ، إلا أنها استقرت فوق 1.5٪ ، وهو مستوى شوهد آخر مرة في يونيو.

بالنسبة للمعادن الاخرى فقد ارتفعت الفضة بنسبة 0.4٪ لتصل إلى 22.52 دولارًا للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 969.75 دولارًا ، بينما زاد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1896.23 دولارًا.

related

خام البصرة الخفيف يلامس 68 دولاراً

Date: 2021-05-05 06:20:42
خام البصرة الخفيف يلامس 68 دولاراً

انخفاض أسعار الذهب في الأسواق العراقية

Date: 2021-09-09 07:34:26
انخفاض أسعار الذهب في الأسواق العراقية

الذهب يرتفع مع تأثر الدولار

Date: 2020-12-17 08:09:00
الذهب يرتفع مع تأثر الدولار

ارتفاع الذهب مدعوما بتراجع الدولار

Date: 2021-05-19 08:19:21
ارتفاع الذهب مدعوما بتراجع الدولار

الذهب يرتفع مدعوما بانخفاض الدولار

Date: 2021-07-14 06:37:49
الذهب يرتفع مدعوما بانخفاض الدولار

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

Date: 2021-08-25 06:33:47
الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

ارتفاع تدريجي بأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-05-20 07:10:00
ارتفاع تدريجي بأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

لليوم الثاني .. ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية

Date: 2021-09-15 07:32:10
لليوم الثاني .. ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية