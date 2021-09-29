الذهب يرتفع مع تراجع السندات الأمريكية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع تراجع طفيف في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، لكنها استقرت بالقرب من أدنى مستوياتها في سبعة أسابيع.

وارتفع سعر الذهب الفوري 0.4 بالمئة إلى 1740.19 دولاراَ للأوقية بحلول الساعة 03:30 بتوقيت جرينتش. وتراجعت الأسعار يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى لها منذ 11 أغسطس إلى 1726.19 دولارًا.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1740.50 دولاراً للأوقية.

وقال الخبير الاقتصادي في بنك OCBC Howie Lee: "ما تراه هذا الصباح هو مجرد ارتداد تقني ... هناك حالة صعودية قليلة جدًا للذهب في الوقت الحالي".

وعلى الرغم من أن عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات قد تراجعت قليلاً ، إلا أنها استقرت فوق 1.5٪ ، وهو مستوى شوهد آخر مرة في يونيو.

بالنسبة للمعادن الاخرى فقد ارتفعت الفضة بنسبة 0.4٪ لتصل إلى 22.52 دولارًا للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 969.75 دولارًا ، بينما زاد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1896.23 دولارًا.