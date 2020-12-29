الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار، إذ اتجهت أنظار المستثمرين إلى تصويت مجلس الشيوخ الأميركي بشأن زيادة مساعدات مرتبطة بالجائحة، لكن ارتفاع الأسهم الآسيوية حد من المكاسب.

هذا وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1877.66 دولارا للأونصة بحلول الساعة 06:58 بتوقيت غرينتش. وكان المعدن قد صعد 1.3% أمس الاثنين بعد إقرار حزمة مساعدات في الولايات المتحدة بما يقرب من 900 مليار دولار. ولم يطرأ تغير يذكر على عقود الذهب الأمريكية الآجلة، لتسجل 1880.90 دولارا.

وانخفض الدولار 0.2% مقابل عملات منافسة، في حين صعدت الأسهم الآسيوية، إذ بلغت أسهم اليابان قمة 30 عاما بدعم تفاؤل قبيل تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم على مدفوعات مرتبطة بكوفيد-19 بقيمة 2000 دولار.

وربح الذهب، الذي يعتبر تحوطا ضد التضخم، أكثر من 23% هذا العام، وهو ما يعود بصورة كبيرة إلى مجموعة من إجراءات التحفيز التي جرى تبنيها لتخفيف تأثير الجائحة.

ونزلت الفضة 0.3% إلى 26.07 دولارات للأونصة. وصعد البلاتين 0.5% إلى 1036.60 دولارا وزاد البلاديوم 1.6% إلى 2361.68 دولارا