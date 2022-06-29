الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار الذهب، اليوم الاربعاء، متأثرا بانخفاض الدولار الامريكي، وفي ظل مخاوف الركود التي تلوح في الأفق.

وحسب تصنيف "كومكس" لبورصة نيويورك التجارية, تمت تجارة العقود الآجلة للذهب في اغسطس/اب على 1,822.05 دولار للأونصة في الساعة 06:23 بتوقيت غرينتش, مرتفعا بنسبة 0.05%.

ولقد تمت المتاجرة مسبقا على جلسة إرتفاع 1,823.95 دولار للأونصة.

وانخفض مؤشر الدولار, الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، حيث هبط بنسبة 0.06% للمتاجرة به على 104.19دولارات.

بالنسبة للمعادن الاخرى, ارتفع سعر الفضة لشهر سبتمبر/ايلول بنسبة 0.21% لتتم المتاجرة به على 20.83 دولاراً للأونصة، بينما هبط سعر النحاس لشهر سبتمبر/ايلول بنسبة 0.47% لتتم المتاجرة به على 3.74 دولارات للرطل.