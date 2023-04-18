الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، بعد جلستين من الخسائر مع تراجع الدولار.

ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.2٪ إلى 2001.09 دولار للأوقية ، اعتبارًا من الساعة 04:57 بتوقيت جرينتش، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2011.10 دولاراً.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1 ٪ وجعل السبائك أرخص للمشترين في الخارج.

يعتبر الذهب تحوطًا ضد التضخم والشكوك الاقتصادية، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية السبائك التي لا تدر عائدًا.

وتراجعت أسعار الفضة الفورية 0.4 بالمئة إلى 25.02 دولارًا للأوقية ، وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1046.55 دولارًا ، ونزل البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1562.26 دولارًا.