الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم لشهر كانون الاول هذا الأسبوع .

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1,806 دولار للأونصة.

وارتفع سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1804.90 دولار.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 1.778%، منخفضة عن أعلى مستوى لها في عامين الذي سجلته في الجلسة السابقة والبالغ 1.808%، كما تراجع الدولار مقابل سلة العملات الأخرى.

وينتظر المستثمرون بيانات التضخم المقرر صدورها غدا الأربعاء.

ويعتبر بعض المستثمرين الذهب أداة تحوط في مواجهة التضخم المرتفع ولكنه سريع التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، في حين أن ارتفاع الدولار يجعل المعدن النفيس باهظ الثمن بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 22.55 دولار للأونصة، وصعد سعر البلاتين 1% إلى 949.28 دولار للأونصة، كما زاد البلاديوم 0.5% إلى 1921.74 دولار.