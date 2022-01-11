سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-11T06:18:47+0000
الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم لشهر كانون الاول هذا الأسبوع .

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1,806 دولار للأونصة.

وارتفع سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1804.90 دولار.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 1.778%، منخفضة عن أعلى مستوى لها في عامين الذي سجلته في الجلسة السابقة والبالغ 1.808%، كما تراجع الدولار مقابل سلة العملات الأخرى.

وينتظر المستثمرون بيانات التضخم المقرر صدورها غدا الأربعاء.

ويعتبر بعض المستثمرين الذهب أداة تحوط في مواجهة التضخم المرتفع ولكنه سريع التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، في حين أن ارتفاع الدولار يجعل المعدن النفيس باهظ الثمن بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 22.55 دولار للأونصة، وصعد سعر البلاتين 1% إلى 949.28 دولار للأونصة، كما زاد البلاديوم 0.5% إلى 1921.74 دولار.

related

أكبر ارتفاع في أسعار الذهب وسط تراجع الدولار

Date: 2021-05-31 09:23:29
أكبر ارتفاع في أسعار الذهب وسط تراجع الدولار

الذهب يبلغ أعلى مستوى في أسبوعين بفعل تراجع الدولار

Date: 2021-01-21 10:12:00
الذهب يبلغ أعلى مستوى في أسبوعين بفعل تراجع الدولار

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2021-11-09 10:24:07
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

أسعار الذهب ترتفع مع ضعف الدولار وتوترات التضخم

Date: 2021-05-24 07:45:29
أسعار الذهب ترتفع مع ضعف الدولار وتوترات التضخم

المعدن الأصفر يرتفع مع تصاعد حالات الاصابة بفيروس كورونا

Date: 2020-12-15 09:16:51
المعدن الأصفر يرتفع مع تصاعد حالات الاصابة بفيروس كورونا

انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-07-25 07:43:46
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الأمريكي: الذهب يرتفع والفضة والبلاتين يهبطان

Date: 2021-03-17 07:44:11
قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الأمريكي: الذهب يرتفع والفضة والبلاتين يهبطان

انخفاض في سعر الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

Date: 2021-11-14 14:27:49
انخفاض في سعر الدولار مع اغلاق اسواق بغداد