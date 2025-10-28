الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وتوقعات خفض الفائدة

شفق نيوز - بغداد / أربيل

استعادت أسعار الذهب بعض خسائرها، يوم الثلاثاء، لترتفع فوق مستوى 4000 دولار للأوقية مع ضعف الدولار وتوقعات خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهو ما طغى على الضغوط الناجمة عن علامات على ذوبان الجليد في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 4009.39 دولارات للأوقية، بعد أن هبط أكثر من 3% يوم الاثنين إلى أدنى مستوى له منذ العاشر من أكتوبر. وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم ديسمبر 0.1% لتصل إلى 4022.10 دولارا للأوقية.

وفي يوم الأحد، اتفق كبار المسؤولين الاقتصاديين الصينيين والأمريكيين على إطار اتفاق تجاري، ليقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ بشأنه في وقت لاحق من الأسبوع. وأعلن ترامب عن سلسلة صفقات في مجال التجارة والمعادن الحيوية في ماليزيا مع أربع دول في جنوب شرق آسيا خلال جولته الآسيوية.

مع التوقعات بأن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ختام اجتماعه للسياسات يوم الأربعاء، يترقب المستثمرون أي لغة استشرافية من رئيس البنك جيروم باول. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة في وقت لاحق من الأسبوع.

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 53% هذا العام، لتصل إلى ذروة تاريخية عند 4381.21 دولارا في 20 أكتوبر، بدعم من حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، ومراهنات خفض أسعار الفائدة، وعمليات الشراء المستدامة من جانب البنوك المركزية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 46.74 دولارا للأوقية، والبلاتين 1.2% إلى 1571.85 دولارا، والبلاديوم 0.8% إلى 1391.15 دولارا.