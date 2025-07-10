الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وتصاعد الحرب التجارية

شفق نيوز- بغداد/ واشنطن

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً، يوم الخميس، مدعومة بتراجع طفيف في الدولار وعوائد السندات، بينما واصل المستثمرون مراقبة مفاوضات التجارة مع توسيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نطاق حرب الرسوم الجمركية.

وازداد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3316.77 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:55 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2% إلى 3325.60 دولار.

هذا وصعّد ترامب حملته التعريفية أمس الأربعاء، معلناً عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس الأمريكية و50% على السلع القادمة من البرازيل، وكلاهما يدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/آب.

وانحفضت العوائد والتي تؤدي انخفاضها إلى تقليص التكلفة البديلة لحيازة الذهب غير المدر للعائد، في حين يجعل ضعف الدولار الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.

وأظهرت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يومي 17 و18 يونيو/حزيران أن "اثنين" فقط من مسؤولي البنك المركزي الأميركي يعتقدون أن خفض أسعار الفائدة قد يحدث في وقت مبكر من هذا الشهر، مع تفضيل معظمهم التخفيضات في وقت لاحق من هذا العام بسبب المخاوف التضخمية المرتبطة بسياسات ترامب الجمركية.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 36.44 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1345.03 دولار، وخسر البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1102.69 دولار.