الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وترقب نتائج لقاء ترمب وشي

شفق نيوز – متابعة

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً، اليوم الخميس، مدعومة بتراجع محدود في الدولار، بينما يترقب المستثمرون نتائج اللقاء المرتقب بين الرئيس الاميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ، وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق تجاري يخفف التوترات القائمة بين البلدين.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 3,937.88 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:35 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت عقود الذهب الاميركية الآجلة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.2% لتسجل 3,950.70 دولاراً للأوقية.

وقال كايل رودا، المحلل في شركة "كابيتال"، إن التحسن الحالي للذهب مدفوع بعوامل فنية بسيطة، إذ واجه المعدن الأصفر تحديات عديدة هذا الأسبوع، مع اقتراب اتفاق تجاري محتمل بين الولايات المتحدة والصين، ما يقلل من أهمية العوامل الجيوسياسية كدافع للطلب عليه.

وأضاف رودا أن “تشدد موقف الاحتياطي الفيدرالي الاميركي وتراجع احتمالات خفض جديد في أسعار الفائدة خلال ديسمبر/كانون الأول يشكلان ضغطاً على الذهب، رغم أن الاتجاه العام للمعدن يظل صاعداً على المدى الطويل”.

ويستفيد الذهب، الذي لا يدر دخلاً، عادة من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة ومن فترات عدم اليقين الاقتصادي، فيما تتركز أنظار الأسواق حالياً على اجتماع ترمب وشي في كوريا الجنوبية، وسط مساعٍ اميركية للعودة إلى هدنة تجارية هشة رغم استمرار التوترات بين الجانبين.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 47.51 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 0.3% إلى 1590.21 دولاراً، فيما صعد البلاديوم بنسبة 1.2% مسجلاً 1417.80 دولاراً للأوقية.