الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وانتقادات ترامب لرئيس الفيدرالي

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بدعم من ضعف الدولار وتصاعد حالة عدم اليقين، بعد تقارير أفادت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكّر في استبدال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت مبكر من شهري أيلول أو تشرين الأول المقبلين.

وأثارت هذه التقارير مخاوف المستثمرين بشأن استقلالية البنك المركزي الأميركي في المستقبل، ما عزز الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 3339.20 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:42 بتوقيت غرينتش، كما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% لتسجل 3353.10 دولاراً.

وأبلغ باول لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم أمس الأربعاء، أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب قد تتسبب في ارتفاع مؤقت في الأسعار، إلا أن خطر التضخم المستمر يبقى كبيراً بما يكفي ليدفع البنك المركزي إلى الحذر من أي خفض إضافي في أسعار الفائدة.

في السياق ذاته، وصف ترامب رئيس الاحتياطي الفيدرالي بأنه "فظيع"، مشيراً إلى أنه يدرس ثلاثة أو أربعة مرشحين محتملين لخلافته في المنصب.

وتتجه أنظار الأسواق إلى صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في وقت لاحق من اليوم، إلى جانب ترقب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة.

وارتفعت أسعار المعادن النفيسة الأخرى، حيث صعدت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 36.36 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 2.3% إلى 1385.38 دولاراً، بينما قفز البلاديوم بنسبة 5.5% إلى 1115.58 دولاراً.