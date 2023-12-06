الذهب يرتفع مع تراجع الدولار متأثرا ببيانات الوظائف الأمريكية ومستقبل الفائدة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء ، مع تراجع الدولار، وعززت بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع الرهانات على انتهاء دورة تشديد السياسة النقدية للفدرالي الأميركي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2023.39 دولارا للأوقية (الأونصة). كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط 0.2% إلى 2041 دولارا.

وقال مات سيمبسون كبير المحللين في سيتي إندكس "من المرجح أن تظل التقلبات في أسعار الذهب محدودة قبيل صدور بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة يوم الجمعة".

وصعد المعدن الأصفر إلى مستوى قياسي بلغ 2135.40 دولارا يوم الاثنين بفضل رهانات متزايدة على أن الفدرالي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة، قبل أن يهبط أكثر من 100 دولار في الجلسة ذاتها بفعل عدم اليقين بشأن توقيت تخفيف السياسة النقدية.

وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء أن الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة انخفضت إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عامين ونصف في أكتوبر تشرين الأول، مما يشير إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يضعف الطلب على العمالة.

وتراجع مؤشر الدولار 0.1% مقابل سلة من العملات، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى في أسبوعين أمس الثلاثاء، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ويتحول التركيز الآن إلى بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية لشهر نوفمبر تشرين الثاني التي تصدر يوم الجمعة والتي يمكن أن توفر المزيد من الدلائل حول توقعات أسعار الفائدة الأمريكية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الأسبوع المقبل.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5% إلى 24.24 دولارا للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.1% إلى 900.31 دولار. وصعد البلاديوم 0.6% إلى 940.14 دولارا للأوقية، ويحوم بالقرب من أدنى مستوى منذ خمس سنوات.