الذهب يرتفع مع تراجع الدولار عالمياً

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثانية، يوم الثلاثاء، مع ضعف الدولار، بينما تقيم الأسواق العواقب المحتملة لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الثانية بعد تنصيبه.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2724.74 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:40 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 2742.50 دولارا.

وانخفض الذهب بنحو 1% بعد تقارير أشارت إلى أن أي ضرائب جديدة سيتم فرضها بطريقة "مدروسة". ويعمل ضعف الدولار على جعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين الأجانب.

وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي جي: "هناك شعور بالارتياح في معنويات المخاطرة لمعرفة أن الرسوم الجمركية لم تكن محل تركيز فوري. إن تراجع الرهانات على التوترات التجارية الوشيكة يتجلى بشكل أكثر وضوحا في الدولار الأمريكي".

بعد أسابيع من التكهنات العالمية بشأن الرسوم الجمركية التي سيفرضها ترامب في أول يوم له في منصبه، أدت الأخبار التي تفيد بأن ترامب سيستغرق المزيد من الوقت في فرض الرسوم الجمركية إلى ارتفاع مريح في الأسهم العالمية وفرض ضغوط على الدولار الأمريكي.

ترامب فرض رسوم جمركية تصل إلى 10% على الواردات العالمية، و60% على السلع الصينية، و25% رسوم استيراد إضافية على المنتجات الكندية والمكسيكية.

في حين يُنظر إلى الذهب تقليديًا باعتباره تحوطًا ضد التضخم، فإن سياسات ترامب تُرى على أنها تضخمية، وهو ما قد يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الحفاظ على أسعار فائدة أعلى، مما يؤثر على جاذبية الذهب.

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يميل الذهب الذي لا يدر عائدًا إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 30.61 دولارا للأوقية. وهبط البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 933.25 دولارا وهبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 941.30 دولارا.