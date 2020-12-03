الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

شفق نيوز/ ارتفع الذهب، اليوم الخميس، لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع، إذ انخفض الدولار لأدنى مستوى في عدة سنوات بفعل آمال بتوزيع لقاح لفيروس كورونا قريبا، بينما واصل المستثمرون متابعة تطورات اتفاق تحفيز في الولايات المتحدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1832.11 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0640 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 24 نوفمبر تشرين الثاني عند 1837.01 دولارا. وارتفع الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 1836.20 دولارا.

وأخفق الأعضاء الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس في الاتفاق على حزمة جديدة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا، بيد أن هناك مؤشرات أولية على أن اقتراحا بقيمة 908 مليارات دولار يحظى بموافقة الحزبين قد يكسب قوة دفع كأداة تفاوض.

وقال المدير التنفيذي لدى شركة الاستشارات إيرجايد مايكل لانجفورد إن محادثات التحفيز ولاسيما تلك التي تحظى بموافقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي ستدعم الذهب في الأمد القصير إذ أنها ستضعف على الأرجح الدولار الأميركي.

وأضاف إن التفاؤل بشأن لقاح لكوفيد-19 قد يكون له تأثير محدود على المعدن الأصفر مستقبلا إذ أن الأسواق وضعت معظمه في الحسبان.

ورحب خبراء الصحة في الولايات المتحدة بموافقة طارئة في بريطانيا على لقاح تطوره فايزر، في مؤشر على أن الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة سرعان ما ستقتفي أثرها.

ودفعت آمال التحفيز وإحراز تقدم بشأن اللقاح الدولار الأميركي قرب أدنى مستوى في عامين ونصف العام، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.7 بالمئة إلى 23.94 دولارا للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1011.72 دولارا ولم يطرأ تغير يُذكر تقريبا على البلاديوم عند 2398.13 دولارا.