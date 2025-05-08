الذهب يرتفع مع تحذير الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من عدم اليقين الاقتصادي

شفق نيوز/ ارتفع أسعار الذهب عالمياً، يوم الخميس، بعد أن حذر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من ارتفاع التضخم ومخاطر سوق العمل التي تغذي حالة عدم اليقين الاقتصادي، بينما ينتظر المستثمرون نتائج محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4% ليصل إلى 3409.76 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 02:23 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.7% لتصل إلى 3416.70 دولاراً.

وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة يوم أمس الأربعاء، لكنه قال إن مخاطر ارتفاع التضخم والبطالة ارتفعت، مما يزيد من غموض التوقعات الاقتصادية الأمريكية، في الوقت الذي يتصارع فيه صناع السياسات مع تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

ويتوقع المتداولون خفض أسعار الفائدة بمقدار 77 نقطة أساس هذا العام، بدءاً من أيلول/ سبتمبر المقبل.

ويوم أمس الأربعاء، اقترح ترامب أن تكون الصين هي التي بدأت محادثات التجارة رفيعة المستوى المقبلة بين البلدين، وقال إنه غير مستعد لخفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية لإجبار بكين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

يشار إلى أن الذهب الذي لا يدر عائداً، والذي يعد بمثابة ضمانة ضد الاضطرابات السياسية والمالية، يزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 32.82 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.8% إلى 982.05 دولاراً، واستقر البلاديوم عند971.95دولاراً.