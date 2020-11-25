الذهب يرتفع مع بدء انتقال السلطة لبايدن وآمال اللقاح

شفق نيوز/ ارتفع الذهب، يوم الأربعاء، مع بدء عملية انتقال جو بايدن إلى البيت الأبيض رسميا وتفاؤل إزاء لقاحات لفيروس كورونا، مما زاد جاذبية الذهب كملاذ آمن.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 6.75% إلى 1.811 دولارات للأونصة بحلول الساعة 08:20 بتوقيت غرينتش. هبط المعدن امس الثلاثاء لأقل مستوى منذ 17 يوليو تموز عند 1800.01 دولار..

وصعدت الأسهم العالمية لمستويات قياسية بعدما أعطي الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضوء الاخضر لبدء انتقال السلطة لبايدن وتسارع سباق إنتاج لقاح لكوفيد-19.

وارتفع الذهب أكثر من 18% هذا العام بفضل وضعه كأداة تحوط في مواجهة التضخم الذي حفزه إطلاق برامج تحفيز مالي ضخمة عالميا.