الذهب يرتفع مع بداية العام 2026 في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، يوم السبت، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و في أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع تداولت بداية العام 2026.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 878 ألف دينار، وسعر الشراء 874 ألفاً، فيما سجلت الاسعار يوم الاربعاء الماضي 875 الف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 848 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 844 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 880 الفاً، و 890 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 850 ألفاً و 860 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في اربيل فقد سجلت ارتفاعا ايضا، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 922 ألف دينار، وعيار 21 بيع 880 الفاً، وعيار 18 بيع 755 ألف دينار.