الذهب يرتفع مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، الأربعاء، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية بينما ينتظر المستثمرون مزيدا من البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة لتوقع عدد مرات خفض أسعار الفائدة التي يرجح أن يقدم عليها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) في الأمد القريب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2667.97 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:17 بتوقيت غرينتش، وهو ما يقل 17 دولارا عن ذروة قياسية سجلها الشهر الماضي. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2683.80 دولاراً.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات للجلسة الثالثة على التوالي.

ويترقب المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة والناتج الصناعي وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، التي تصدر الخميس، للبحث عن مؤشرات جديدة بشأن دورة التيسير النقدي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 31.56 دولاراً، وزاد البلاتين 0.6% إلى 990.49 دولاراً، وصعد البلاديوم 0.2%إلى 1011.47 دولاراً.