الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان ،اليوم الاثنين( 26 آب 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 679 الف دينار، وسعر الشراء 675 الف دينار، فيما سجلت اسعار البيع ليوم امس الاثنين 677 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 649 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 645 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 680 الف و 690 ألفاً، البيع مثقال الذهب العراقي بين 650 الفا و 660 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا ايضا حيث بلغ عيار 22 بيع 707 آلاف دينار، وعيار 21 بيع 675 ألف دينار، وعيار 18 بيع 578 ألف دينار.

وانخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، صباح الثلاثاء، في بغداد، وأربيل.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 142100 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت أمس 142200 دينار مقابل 100 دولار.