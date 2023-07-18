الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار عالمياً

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، مع انخفاض الدولار مقتربا من أدنى مستوياته في أكثر من عام، بينما ينتظر المتعاملون بيانات مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة لمعرفة أثرها على السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1959.54 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:59 بتوقيت جرينتش، بينما زادت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.4 بالمئة إلى 1963.70 دولارا.

وتراجع الدولار مقتربا من أدنى مستوياته في أكثر من عام. وانخفاض الدولار يجعل المعدن النفيس أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كريستوفر وونج المدير التنفيذي وخبير استراتيجيات الصرف الأجنبي لدى أو.سي.بي.سي إنه على الرغم من أن اجتماع المركزي الأمريكي المقبل قد يبدد جاذبية الذهب "فإن مجلس الاحتياطي قريب من إنهاء دورة التشديد النقدي".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 24.87 دولارا للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 982.43 دولارا وقفز البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1298.30 دولارا.