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الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-15T07:14:12+0000
الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، يوم الخميس، مدعومًا بانخفاض الدولار ، بينما يترقب المستثمرون الولايات المتحدة الأسبوعية مطالبات البطالة وبيانات مبيعات التجزئة لشهر آذار.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.2٪ إلى 1740.04 دولارًا للأوقية بحلول  05:05 بتوقيت غرينيتش. ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2٪ إلى 1740 دولارًا للأونصة.

وانخفض الدولار الأمريكي إلى مستوى جديد ليصل الى أدنى مستوى له في أربعة أسابيع مقابل العملات الرئيسية، ويعتبر بعض المستثمرين الذهب أداة تحوط في مواجهة ارتفاع معدل التضخم، ولكن زيادة عائدات سندات الخزانة الأمريكية تقلص من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ويترقب المستثمرون الولايات المتحدة الأسبوعية مطالبات البطالة وبيانات مبيعات التجزئة لشهر اذار لمزيد من الوضوح بشأن الانتعاش في أكبر اقتصاد في العالم.

بالنسبة للمعادن الأخرى ارتفعت الفضة 0.2٪ إلى 25.45 دولارًا ، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.5٪ إلى 2691.13 دولارًا. وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1171.19 دولارا.

 

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