الذهب يرتفع مع التركيز على مفاوضات الرسوم الجمركية الأمريكية

شفق نيوز - بغداد / اربيل

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، مع استيعاب المستثمرين لبيانات تظهر زيادة في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الشهر الماضي وانتظارهم لمزيد من الوضوح بشأن السياسة التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 3,334.12 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة الـ 04:01 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% لتصل إلى 3,340.90 دولارًا.

لا تزال العديد من الدول تتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية. ولا تزال هناك حالة من عدم اليقين في السوق، ويبحث الكثيرون عن ملاذات آمنة.

ارتفعت أسعار المستهلك في الولايات المتحدة في يونيو/حزيران بأكبر قدر في خمسة أشهر وسط ارتفاع تكاليف بعض السلع، مما يشير إلى أن الرسوم الجمركية بدأت تؤثر على التضخم وربما تبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على الهامش حتى سبتمبر/أيلول.

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوجان إن البنك المركزي الأميركي ربما يحتاج إلى ترك أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة أطول لضمان بقاء التضخم منخفضا في مواجهة الضغوط الصعودية الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب.

في سياقٍ آخر، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 37.82 دولارًا للأونصة. وارتفع البلاتين بنسبة 0.2% ليصل إلى 1,379.46 دولارًا، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.4% ليصل إلى 1,210.66 دولارًا.