الذهب يرتفع مدعوماً بتوقعات خفض الفائدة ومخاوف تباطؤ النمو

شفق نيوز– متابعة

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بدعم من توقعات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) بخفض أسعار الفائدة مجدداً في ديسمبر/كانون الأول المقبل، إضافة إلى بيانات اقتصادية ضعيفة أثارت مخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي.

وبحلول الساعة 01:15 بتوقيت غرينتش (04:15 بتوقيت بغداد)، صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 4027.88 دولاراً للأوقية، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.7% إلى 4036.60 دولاراً للأوقية.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الاميركي فقد وظائف خلال أكتوبر/تشرين الأول، بسبب خسائر في قطاعي الحكومة وتجارة التجزئة، في حين زادت عمليات التسريح المعلن عنها نتيجة خفض التكاليف واعتماد الشركات على الذكاء الاصطناعي.

كما كشف استطلاع نُشر يوم الجمعة أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ نحو ثلاثة أعوام ونصف العام في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، وسط مخاوف من التداعيات الاقتصادية لأطول فترة إغلاق حكومي اميركي.

ووفقاً لأداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة “سي.إم.إي”، فإن 67% من المشاركين في السوق يتوقعون خفض أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول. ويُعرف عن الذهب أنه يستفيد عادةً من بيئة الفائدة المنخفضة ومن فترات التقلبات الاقتصادية، لكونه ملاذاً آمناً لا يدرّ عائداً.

وكان مجلس الشيوخ الاميركي قد أبدى، أمس الأحد، استعداده للمضي قدماً في إجراء يهدف إلى إعادة فتح الحكومة الاتحادية وإنهاء الإغلاق الذي استمر 40 يوماً.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% إلى 48.84 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 1.2% إلى 1563.25 دولاراً، وزاد البلاديوم بالنسبة ذاتها إلى 1396.75 دولاراً.