الذهب يرتفع مدعوما بتراجع النفط وسط ترقب للمحادثات الأميركية - الإيرانية

شفق نيوز- الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، مدعومة بانخفاض أسعار النفط بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأجيل شن هجوم جديد على إيران، في خطوة عززت الآمال بإمكانية التوصل إلى اتفاق، وخففت المخاوف بشأن تسارع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 4055.76 دولاراً للأونصة، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.9% إلى 4054.00 دولارات.

كما تعرض الدولار الأميركي لضغوط بعد تدخل السلطات في سوق الصرف الأجنبي لدعم الين، ما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر جاذبية للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور سلسلة من بيانات سوق العمل الأميركية، تشمل بيانات فرص العمل، وتقرير التوظيف الصادر عن ADP، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية، إضافة إلى تقرير الوظائف غير الزراعية، لما لها من تأثير على توقعات السياسة النقدية الأميركية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.9% إلى 58.13 دولاراً للأونصة، وصعد البلاتين بنسبة 0.5% إلى 1649.35 دولاراً، فيما قفز البلاديوم بنسبة 1.7% إلى 1294.92 دولاراً للأونصة.