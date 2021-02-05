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الذهب يرتفع متعافيا من أدنى مستوى له منذ شهرين

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-05T08:59:51+0000
الذهب يرتفع متعافيا من أدنى مستوى له منذ شهرين

شفق نيوز/ ارتفع الذهب اليوم الجمعة متعافيا من أدنى مستوى له خلال شهرين، والذي بلغه في الجلسة السابقة، لكن الأسعار بصدد تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ نهاية نوفمبر الماضي، في ظل صعود الدولار.

وتتجه الفضة لأسوأ أسبوع في ثلاثة أسابيع بعد أن تراجعت بشدة عن أعلى مستوى في عدة سنوات، والذي بلغته في وقت سابق من الأسبوع الحالي على خلفية زيادة اهتمام المتعاملين الأفراد.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1796.77 دولارا للأونصة، بحلول الساعة 06:22 بتوقيت غرينيتش، بعد أن نزل أمس الخميس ما يزيد عن 2 بالمئة، إلى أدنى مستوياته منذ أول ديسمبر الماضي. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1797 دولارا.

وسجل المعدن الأصفر انخفاضا أسبوعيا 2.6 بالمئة، وهو أكبر تراجع منذ الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر الماضي.

وقالت مارغريت يانغ، الاستراتيجية لدى "ديلي فيكس": "هناك بعض الانتعاش الفني، إذ يعتقد المستثمرون أن انخفاض الخميس كان مبالغا فيه، لكن الاتجاه العام في الذهب يظل هبوطيا بفعل صعود الدولار والعوائد".

وارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 26.40 دولار للأونصة، لكنها منخفضة 2.1 بالمئة في الأسبوع.

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