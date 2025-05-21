الذهب يرتفع لأعلى مستوى مع ضعف الدولار والمخاوف المالية الأمريكية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، إلى أعلى مستوياتها في أسبوع مع ضعف الدولار وبحث المستثمرين عن الأمان وسط حالة من عدم اليقين المالي في الولايات المتحدة مع مناقشة الكونغرس لمشروع قانون ضريبي شامل.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3293.98 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 02:09 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ 12 مايو أيار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة إلى 3295.80 دولاراً.

و بعد تراجع الذهب إلى أدنى مستوى له منذ الثامن من مايو/أيار، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أرخص لحاملي العملات الأجنبية.

وحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء زملاءه الجمهوريين في الكونغرس على الاتحاد خلف مشروع قانون شامل لخفض الضرائب، لكنه فشل على ما يبدو في إقناع حفنة من الرافضين الذين ما زالوا قادرين على عرقلة الحزمة التي تشمل الكثير من أجندته المحلية.

ويميل الذهب، الذي كان يُعتبر تقليديًا ملاذا آمنًا خلال حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.2% ليصل إلى 32.99 دولارًا للأوقية، بينما انخفض البلاتين بنسبة 0.3% ليصل إلى 1,050.25 دولارًا. وارتفع البلاديوم بنسبة 0.5% ليصل إلى 1,017.93 دولارًا، وهو أعلى مستوى له منذ 4 فبراير.