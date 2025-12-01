الذهب يرتفع لأعلى مستوى في ستة أسابيع بفعل تراجع الدولار

شفق نيوز– متابعة

بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى لها في ستة أسابيع يوم الاثنين، مدعومة بتراجع الدولار وإقبال المستثمرين على تجنّب المخاطرة خلال التداولات المبكرة، فيما يترقب السوق خفضًا محتملًا في أسعار الفائدة الاميركية في وقت لاحق من الشهر، كما لامست الفضة مستوى قياسيًا جديدًا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 4240.54 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 04:01 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 21 أكتوبر / تشرين الأول. كما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم ديسمبر / كانون الأول بنسبة 0.5% لتصل إلى 4276.00 دولارًا.

وسجلت الفضة ارتفاعًا بنسبة 2% إلى 57.48 دولارًا للأوقية، بعد أن لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 57.86 دولارًا.

وتراجع الدولار الاميركي إلى أدنى مستوى له في أسبوعين، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى، الأمر الذي يعزز الطلب عليه.

وشهدت العقود الآجلة للأسهم الاميركية انخفاضًا خلال التداولات الآسيوية، كما تراجعت العملات المشفرة؛ إذ هبطت البيتكوين بنسبة 3.6% إلى 87,881.82 دولارًا، بينما انخفض الإيثر بنسبة 5% إلى 2,871.59 دولارًا.

وتعززت التوقعات بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاميركي بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر / كانون الأول، حيث تشير العقود الآجلة إلى احتمال 87% لحدوث الخفض، وفقًا لأداة CME FedWatch.

وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت يوم الأحد إنه سيكون سعيدًا بتولي رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي إذا عينه الرئيس دونالد ترمب، مضيفًا أنه يتفق مع ترمب في أن أسعار الفائدة يجب أن تكون أقل.

وتترقب الأسواق بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة يوم الجمعة، للحصول على مؤشرات إضافية حول مسار السياسة النقدية للفيدرالي.

وارتفع البلاتين بنسبة 1.3% ليصل إلى 1694.70 دولارًا، بينما صعد البلاديوم بنسبة 2.1% مسجلًا 1482.45 دولارًا.