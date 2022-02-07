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الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع مع مخاوف التضخم

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-07T06:00:56+0000
الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع مع مخاوف التضخم

شفق نيوز/ سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، اليوم الاثنين، حيث ساعدت الضغوط التضخمية بسبب ارتفاع أسعار النفط في التخفيف من تأثير ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد تقرير الوظائف المتفائل.

وارتفع الذهب الفوري 0.2 بالمئة إلى 1810.26 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 04:20 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 27 يناير/ كانون الثاني عند 1814.91 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1810.90 دولار.

وارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، مع وصول خام برنت إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر/ تشرين الاول 2014.

تراجعت أسواق الأسهم الآسيوية بعد أن خففت بيانات الوظائف الأمريكية القوية بشكل مذهل المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وأرسلت سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2019.

تعتبر السبائك تحوطًا ضد التضخم والمخاطر الجيوسياسية، ومع ذلك فإن رفع أسعار الفائدة من شأنه أن يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير المدرة للعائد.

تم دعم الذهب أيضًا مع استمرار التوترات بين الغرب وروسيا بشأن أوكرانيا. قال مسؤولان أمريكيان يوم السبت إن روسيا لديها نحو 70 بالمئة من القوة القتالية التي قد تحتاجها لغزو أوكرانيا.

في مكان آخر ، قفزت الفضة 1.2٪ إلى 22.75 دولارًا للأونصة ، واستقر البلاتين عند 1024.44 دولارًا ، وارتفع البلاديوم 0.7٪ إلى 2300.04 دولار.

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